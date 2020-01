0 Facebook Tina Rispoli a Non è l’Arena risponde alla De Girolamo: “La camorra è me**a” Spettacolo 20 Gennaio 2020 11:21 Di redazione 2'

Tony Colombo e Tina Rispoli sono tornati a parlare in televisione. Marito e moglie sono stati ospiti del programma Non è l’Arena, dove hanno voluto prendere le distanze da tutte le accuse che in questi mesi li sono state fatte. Nello specifico hanno ribadito di non aver alcun legame con la criminalità organizzata.

Intervenuta in studio anche Nunzia De Girolamo, l’ex deputata di Forza Italia ha spiegato alla coppia che ormai sono personaggi pubblici e dunque dovrebbero cercare di dare il buon esempio. I toni della discussione si sono accesi, Toni, rivolgendosi alla De Girolamo le ha spiegato che il suo successo è dovuto ai tanti sacrifici fatti nella vita. Ed è in questo momento che Giletti è intervenuto, dicendo che per Tina Rispoli non dovrebbe essere facile prendere le distanze dalla camorra, considerato il suo passato e le sue parentele.

Ma Tina, senza alcun problema, ha risposto: “La camorra è me**a”, una frase che ha gelato il pubblico. Nessuno si sarebbe aspettata una simile presa di distanza. La De Girolamo ha poi ribadito che lei e Tony dovrebbero, in virtù del loro ruolo di personaggi pubblici, farsi promotori di messaggi contro la criminalità organizzata.

Per vedere il video di quel momento, clicca qui.