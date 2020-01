0 Facebook Tony Colombo e Tina Rispoli, è show da Giletti a ‘Non è l’Arena’ Il cantante neo melodico e la moglie protagonisti della trasmissione in onda su La7 Spettacolo 20 Gennaio 2020 09:00 Di redazione 2'

Venerdì è stato ascoltato alcune ore in Procura. Poi, dopo l’ennesimo chiacchiericcio sui social, in tv e sui giornali, Tony Colombo e Tina Rispoli, accompagnati dall’avvocato Luigi Senese hanno deciso di andare in televisione per dare la propria versione dei fatti.

Il salotto scelto dalla coppia, il cui matrimonio al centro delle cronache locali e nazionali, è stato quello di La7. Nello specifico Colombo e Rispoli sono stati ospiti di Massimo Giletti a ‘Non l’Arena‘. Non sono mancati attimi di tensione durante la trasmissione.

“Ho deciso di venire qui perché da casa non ti ha seguito solo il pubblico, ma anche i nostri figli, i miei genitori. Ti hanno seguito persone che credono in noi e si sono sacrificate per noi. Credo sia giusto far sapere come stanno realmente le cose“, ha detto Colombo a Giletti.

Ha continuato il cantante: “La televisione dovrebbe raccontare ciò che accade realmente, ma non sempre è così. Non sono qui per rispondere, ma per chiarire. Dirò la verità su molte cose e poi ho un manager che mi gestisce“. Poi l’attacco a Francesco Piccinini, il direttore di Fanpage: “Ha fatto una bellissima fiction, ha montato una bella storia di camorra, ma non c’è un punto reale tra quelli che ha toccato“.

I due si sono poi scontrati sulla questione relativa ai permessi per lo show fatto da Colombo in piazza del Plebiscito quando c’è stato il famoso matrimonio con Tina Rispoli.