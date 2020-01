0 Facebook Linea 2, infortunio a bordo treno: circolazione bloccata per ore Cronaca 20 Gennaio 2020 11:10 Di redazione 1'

Treni soppressi o con ritardi fino a 70 minuti questa mattina sulla Linea 2 che collega la zona flegrea a Napoli Piazza Garibaldi. Un passeggero, infatti, si è infortunato a bordo del convoglio. Il 118 è arrivato alla stazione di Montesanto per soccorrere il ferito.

Dal momento dell’infortunio e fino alle ore 9 circa, la cicolazione è stata completamente bloccata. A seguire e fino a pochi minuti fa, i treni hanno accumulato ritardi superiori a un’ora creando non pochi disagi per tutti coloro i quali usufruiscono della linea per recarsi a scuola o a lavoro.

Il treno su cui è intervenuto il personale medico è stato fermo per quasi un’ora in stazione. Al momento non è noto cosa sia accaduto al passeggero.

Seguono aggiornamenti.

