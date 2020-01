0 Facebook Masterchef, trionfo ‘in casa’ per Fabio: il concorrente campano stupisce gli chef e vince la prova in esterna Fabio Scotto di Vetta ha prima sorpreso Cannavacciulo, Barbieri e Locatelli con il suo 'Pernice al cabaret' e poi ha vinto con la Brigata Rossa Spettacolo 17 Gennaio 2020 15:02 Di redazione 2'

Preparare, decorare e servire un piatto con i mini ingredienti messi a disposizione dei concorrenti. Ecco in cosa consiste la mini mistery box di Masterchef. È stata questa la prova ‘Regina’ della puntata andata ieri in onda su Sky.

Anche in questo caso Fabio Scotto di Vetta, concorrente campano, ha dato prova di tutta la sua abilità venendo chiamato tra i migliori. Innanzitutto, Fabio ha stupito gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli con la sua idea: creare un piatto con i piccoli ingredienti messi a disposizione il cui nome è ispirato al classico vassoio di pasticceria mignon napoletana.

Il nome dato alla portata è stato Pernice al cabaret, piatto che ha consacrato Fabio tra i migliori partecipanti del famoso show televisivo. Poi è giunto il momento della prova in esterna, disputata nella meravigliosa cornice della Costiera amalfitana.

Nello specifico i concorrenti di Masterchef si sono sfidati a Vico Equense in occasione della nota festa dedicata allo street food organizzata dallo chef Antonino Esposito. Nella località natia dello chef Cannavacciulo, Fabio ha gareggiato tra le file della Brigata Rossa.

Per quest’ultima è stato un vero trionfo. La squadra di Fabio ha vinto per ben 60 voti a 20, convincendo il pubblico con la bontà dei propri stufati. Grande soddisfazione per il concorrente-chef campano che ha ottenuto questo straordinario successo giocando ‘in casa’.