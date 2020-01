0 Facebook Dramma nel Napoletano, bambina di sei mesi muore in ospedale Cronaca 17 Gennaio 2020 15:35 Di redazione 1'

Una bambina di sei mesi è deceduta in un’ospedale di Frattamaggiore, il San Giovanni di Dio. La notizia è stata riportata da Nano TV. Sembrerebbe che la piccola sia arrivata al pronto soccorso in condizioni disperate.

I medici avrebbero tentato di salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono ancora da accertare le cause del decesso. Intanto, potrebbe essere già stata avviata la macchina giudiziaria per accertare cosa sia accaduto.

Probabilmente il magistrato designato sequestrerà la cartella clinica della piccola, avvierà un’indagine e disporrà l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. La tragica notizia si è diffusa velocemente nel comune di Frattamaggiore.