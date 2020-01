0 Facebook Grosseto, auto contro pullman: morti marito e moglie napoletani Cronaca 17 Gennaio 2020 15:01 Di Martina Gaudino 1'

E’ di due persone morte il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Civitella Paganico (Grosseto), lungo la strada statale 223. Per cause in corso di accertamento, un pullman e un’auto si sono scontrati nel tratto dove la carreggiata si restringe a 2 corsie. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso di due persone, marito e moglie entrambi napoletani. Come riferisce Repubblica si tratta di marito e moglie, lui 48 lei 38 anni.

Lievemente ferito anche un passeggero del pullman. Il traffico risulta momentaneamente bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto bloccato a causa della chiusura del tratto.

