Investito e ucciso sull'Appia, Maurizio muore a 48 anni: lascia due figli e la moglie Cronaca 17 Gennaio 2020

E’ stato investito e ucciso da un’automobile. Così è morto Maurizio D’Avola, 48 anni originario di Montesarchio in provincia di Benevento. Padre di famiglia, lascia la moglie e due bambini a cui era legatissimo.

L’uomo stava attraversando la strada statale Appia, quando una Fiat Punto non è riuscita a frenare in tempo e l’ha travolto. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sconvolta l’intera comunità di Montesarchio, che conosceva bene Maurizio. Commerciante della zona, lo ricordano tutti come un gran lavoratore, un padre attento e amorevole e un bravo marito.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente nel piccolo comune del Beneventano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Maurizio. Sono moltissimi i messaggi di dolore e cordoglio che sono comparsi sui social per ricordare il padre di famiglia scomparso tragicamente. In tanti si stanno stringendo al dolore della famiglia.