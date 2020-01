0 Facebook Arienzo, nicchia aperta da tre mesi Cronaca 17 Gennaio 2020 12:46 Di redazione 1'

Da tre mesi una nicchia al cimitero di Arienzo è aperta e nessuno si preoccupa di prendere provvedimenti. Come riporta Edizione Caserta che pubblica anche una foto, la nicchia non ha la copertura in marmo e si vedono distintamente un mucchio di ossa avvolte solo da un lenzuolo bianco.

Uno spettacolo dell’orrore che spinge i cari dei defunti a girare a largo da quella zona specialmente quando si trovano in compagnia di bambini i quali potrebbero essere fortemente scossi da una vista così raccapricciante.

Si tratta, inoltre, di una nicchia posta proprio all’ingresso del cimitero e dunque è altamente improbabile che al comune non sappiano.

