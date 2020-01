0 Facebook Cusano Mutri, donna accoltella il marito: aveva protestato perché era rincasata troppo tardi News 17 Gennaio 2020 12:35 Di redazione 1'

Hanno inziato a litigare urlando e scalpitando quando lei è rincasata all’una di notte pur avendo finito il turno di lavoro alle 22. I vicini hanno sentito la discussione accesa prima di notare in strada l’uomo, un 29enne di Cusano Mutri in strada sanguinante. La moglie, 30enne di origini cubane gli aveva inferto una coltellata sotto la regione toracica sinistra.

L’uomo, un elettricista, come racconta Ottopagine, si trova ancora in prognosi riservata al Fatebenefratelli di Benevento. La donna, invece, è al Sant’Agata dei Goti per una lesione da taglio alla gamba destra.

La miccia della fuoriosa lite sfociata nel sangue, sarebbe proprio l’orario in cui la cubana ha fatto rientro in casa. I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, stanno ricostruendo l’accaduto.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook