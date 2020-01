0 Facebook Dramma sull’Appia, uomo investito e ucciso da un’auto Cronaca 16 Gennaio 2020 13:06 Di redazione 1'

E’ accaduto sulla via Appia, tra le province di Avellino e Benevento, all’altezza di Tufara Valle. Un uomo è stato investito e ucciso da un’auto.

La vittima era un uomo di 48 anni originario di Montesarchio, in provincia di Benevento. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando la strada trafficata, quando il conducente di una Fiat Punto non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendolo. L’impatto è stato fatale.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri di San Martino Valle Caudina, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e ad ascoltare le testimonianze delle tante persone che hanno assistito all’incidente.