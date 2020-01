0 Facebook Travolto ed ucciso dal treno, il corpo è di Michele Diana scomparso tre giorni fa Cronaca 14 Gennaio 2020 14:15 Di redazione 1'

E’ di Michele Diana, il 31enne di San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso, il cadavere dell’uomo travolto e ucciso da un treno, domenica scorsa, sui binari della stazione ferroviaria di Albanova, a San Cipriano d’Aversa.

La famiglia aveva denunciato la scomparsa del giovane, rivolgendo appelli via social per il ritrovamento. Era stato vista l’ultima volta davanti ad un bar della zona, nel pomeriggio di sabato, poi di lui nessuna traccia. Intanto, proseguono gli accertamenti per verificare se il 31enne abbia compiuto un estremo gesto oppure sia stato vittima di un tragico incidente.