0 Facebook Angelo e Maria, sposi da 69 anni: un amore da record Il prossimo 21 gennaio la grande festa per la coppia insieme da più di mezzo secolo. Maria Conte e Angelo Di Meo hanno rispettivamente 79 e 82 anni Pozzuoli 14 Gennaio 2020 14:49 Di redazione 2'

Figli, nipoti e pronipoti. Una famiglia bella, allegra e numerosa quella creata da Angelo e Maria. La coppia, il prossimo 21 gennaio, festeggerà i 69 anni di matrimonio. Un traguardo importante e speciale, iniziato con un legame d’amore siglato il 21 gennaio 1951.

Oggi Maria Conte e Angelo Di Meo hanno rispettivamente 90 e 88 anni. Ma ne avevano appena 13 e 16 quando si sono conosciuti da ragazzini. Erano altri tempi, c’era la guerra e a quell’età i giovani lavoravano per dare una mano a casa. Si, perché all’epoca le famiglie erano numerose così come le bocche da sfamare.

L’incontro fu fulminante, il classico colpo di fulmine appunto. Siamo a Pozzuoli, località flegrea in provincia di Napoli. Dopo l’inizio del corteggiamento, dove Angelo inviava a casa di Maria doni e regali, il fatidico incontro.

Ma fu solo un attimo, breve ma intenso. Maria era con la sorella e fu trascinata via. Altri modi, altri usi e costumi, oggi dimenticati. I due inevitabilmente si innamorano, ma la storia deve restare nascosta. Poi l’imprevisto: Angelo è costretto a partire per l’Argentina.

L’allora ‘giovanotto’ ha dovuto seguire il padre per lavorare in una ditta di conserve alimentari. Ma il legame con Maria non può essere spezzato, così tra i due è nata una fitta e costante corrispondenza epistolare a fermo posta, in modo tale che la madre di lei non potesse scoprire nulla.

Ma poi le opposizioni della famiglia crollano e all’ennesima richiesta di Angelo di sposare la donna che ama, arriva finalmente la risposta che la coppia aspettava. Così, il matrimonio si è svolto per procura, presso il vescovato del Rione Terra. Per l’occasione Angelo è stato sostituito dal fratello Vincenzo.

Poi il viaggio di Maria in Argentina, dove ha raggiunto Angelo a Buenos Aires. L’unione è culminata nella nascita del primo figlio Stefano portato poi in Italia per fargli prendere la nostra nazionalità. Il finale di questa splendida storia lo conosciamo. Ma non tutto è già scritto, il prossimo 21 gennaio, Maria e Angelo scriveranno un altro meraviglioso capitolo della loro storia. Della loro vita.