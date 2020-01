0 Facebook Scoperto con un’altra donna, 55enne picchiato brutalmente dalla moglie e dall’amante News 14 Gennaio 2020 13:21 Di redazione 1'

Il quadrilatero no, non l’aveva considerato. Un libero professionista di Vicenza è stato picchiato dalla moglie e dall’amante perché era con un’altra. L’uomo di 55 anni era sposato, ma aveva anche un’amante che era la sua ex segretaria. Le due donne però lo hanno scoperto in ufficio mentre si trovava con la sua terza donna, la signora delle pulizie di 26 anni. Tra i quattro si è acceso un furioso diverbio culminato in una violenta lite.

Nell’aggressione ad avere la peggio è stato il libero professionista. Il 55enne, infatti, ha riportato alcune ferite non di grave entità: dovrebbe guarire in alcuni giorni. Non è escluso, tuttavia, che l’uomo sporga denuncia contro le sue donne e che quindi intervengano i rispettivi avvocati.