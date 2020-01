0 Facebook San Cipriano d’Aversa, 31enne scomparso da due giorni Michele non risponde al telefono. Questa mattina la denuncia di scomparsa Campania 13 Gennaio 2020 17:19 Di redazione 1'

Sono ore d’ansia a San Cipriano d’Aversa pere la scomparsa di un uomo di 31 anni. Michele Diana è scomparso sabato pomeriggio e da allora non ha più dato notizie di se. I familiari questa mattina si sono recati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

Come riporta Edizione Caserta, l’ultimo avvistamento è avvenuto nel pomerggio dell’11 gennaio quando si è incontrato con gli amici al bar come era solito fare. Probabilmente, ipotizzano gli inqurenti, avrebbe dovuto incontrare un amico. I familiari di Michele hanno tentato di mettersi in contatto telefonico con il 31enne ma senza risultati.

Al momento della scomparsa indossava cappello e giubbotto scuro e pantalone marrone. Tutti coloro i quali possono dare un aiuto alla famiglia, possono contattare i carabinieri o la famiglia al numero 3472926867.

