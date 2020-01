0 Facebook Sanremo 2020, Mara Venier sarà al fianco di Amadeus nella serata finale Spettacolo 13 Gennaio 2020 17:01 Di redazione 1'

E’ un periodo ricco di grandi emozioni per la zia Mara. Dopo la proposta in diretta di Elonora Daniele, per la conduttrice è arrivata una seconda richiesta decisamente di spessore. Mentre si trovava alle prese con la prima puntata di “Chiamate Mara 3131” il programma radiofonico su Radio 2, l’ospite Amadeus le ha chiesto di affiancarlo alla conduzione nella serata conclusiva.

“Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala – ha detto Amadeus – Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila”. Una proposta incredibile che la Venier ha accettato con gioia e con ironia: «Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!”.

Il direttore artistico del Festival ha così cinvolto l’amatissima conduttrice che la domenica seguente tornerà sul palco dell’Ariston per la puntata tradizionale di Domenica In speciale Sanremo.

