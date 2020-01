0 Facebook Domenica In, Eleonora Daniele a Mara Venier: “Sarai la madrina di mia figlia” Spettacolo 12 Gennaio 2020 15:20 Di redazione 1'

Momenti di grande commozione in diretta a Domenica In. Durante l’ospitata della giornalista Eleonora Daniele che ha recentemente dichiarato di essere in dolce attesa, Mara Venier è stata spiazzata da una richiesta probabilmente inaspettata.

“Sai cosa mi piacerebbe tanto, Mara. Se quando ci sarà il battesimo di Carlotta tu le facessi da madrina”. Subito pronta la risposta della Venier che portandosi una mano al petto per l’emozione ha esclamato “Oh mio Dio”.

Commozione ed un grande abbraccio per le due colleghe di casa Rai che ora metteranno un sigillo ulteriore all’amicizia che già le lega.

