Paolo, travolto e ucciso in bici. Il papà: “Oggi avresti compiuto 13 anni, auguri figlio mio”

La sua vita si è spenta poco più di un mese fa. Paolo Zimbardi, 12 anni, tornava a casa dopo aver trascorso qualche ora insieme agli amici. Era in bicicletta e percorreva la statale Appia in zona Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Poi un’automobile l’ha tamponato, facendolo sbalzare in aria e poi sull’asfalto. Alla guida della vettura un 30enne che aveva prestato subito soccorso. Sul posto giunsero le forze dell’ordine e i soccorsi ma purtroppo per Paolo non ci fu niente da fare.

Distrutta la comunità di Arienzo (sempre nel casertano), località d’origine del 12enne e dei suoi genitori. Anche questi ultimi erano sul posto dopo che avvenne l’incidente. La triste notizia causò lacrime e dolore. La madre ebbe anche un malore a causa della violenta emotività del momento.

L’altro ieri il ricordo di Paolo è tornato più vivo che mai. A renderlo possibile il padre. Roberto Zimbardi ha pubblicato un post su Facebook dove ha ricordato il figlio in occasione di una ricorrenza ad oggi, purtroppo, portatrice di sofferenza: il compleanno del ragazzino.

“Buon compleanno figlio mio, oggi avresti compiuto 13 anni, hanno per sempre spezzato i tuoi sogni, hanno spento per sempre il tuo sorriso, ti hanno portato via dai tuoi amici e ti hanno portato via sopratutto da noi.Ciao figlio mio, ci hai lasciato un vuoto incolmabile“.

