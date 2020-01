0 Facebook Ricoverato per febbre alta, bimbo di 1 anno muore in ospedale. Ercolano piange Giovanni Ercolano 9 Gennaio 2020 14:42 Di Antonella Bianco 1'

“Ho sempre pensato che gli angeli fossero la cosa piu bella del mondo, ma troppi sono i piccoli volati in cielo troppo presto e spesso in modo ingiusto. Ercolano si stringe al vostro dolore”. Questo uno dei tanti messaggi lasciati nei gruppi Facebook dell’area vesuviana per la morte del piccolo Giovanni Ascione, 1 anno, deceduto per cause ancora da accertare.

Il piccolo aveva febbre molto alta, vomito e dissenteria ed era stato portato in ospedale. Il decesso è sopraggiunto dopo alcuni giorni dal ricovero nel reparto di rianimazione del Santobono. La notizia della morte di Giovanni si è rapidamente diffusa tra le città di Portici ed Ercolano, città di cui la famiglia è originaria. Entrambe le comunità hanno appreso tra dolore e incredulità di quanto accaduto al piccolo.