Gigi D'Alessio in vacanza sulla neve, esilarante video su Facebook Spettacolo 5 Gennaio 2020

Gigi D’Alessio si sta godendo qualche giornata di relax sulla neve in compagnia della sua famiglia. Il cantante napoletano ha voluto condividere un video molto divertente sulla sua pagina Facebook mentre nevica.

Riprendendo un suo grande successo “Un nuovo bacio“, ha mandato un saluto ai suoi fan sotto la neve, cantando: “Le domeniche di gennaio quanta neve che cadrà (…)“. Il filmato ha ricevuto in poco tempo molti like e commenti.

D’Alessio, infatti, è seguitissimo sui social, proprio per questo cerca di avere sempre un rapporto diretto con i suoi fan. Gli utenti si sono complimentati per lo sketch e gli hanno augurato una buona vacanza in compagnia della famiglia.

Il video di Gigi D’Alessio