Ospiti di Mara Venier a Domenica In, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno parlato ancora una volta della lite che li ha separati per qualche tempo.

Dopo la pace ritrovata e il duetto interpretato da D’Angelo e D’Alessio durante l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, i due artisti sono di nuovo in televisione assieme. Probabile che la Venier abbia deciso di celebrare quest’amicizia “rinata“. I fan non vedevano l’ora di vederli nuovamente in televisione.

A proposito del litigio a parlare è Gigi D’Alessio con la visibile approvazione del maestro Nino D’Angelo: “Noi, siamo due prime donne. Professionalmente si intende. Con la nostra musica abbiamo unito generazioni diverse e abbiamo messo tutti d’accordo. Quando tutti si sono messi d’accordo abbiamo litigato noi” ha aggiunto Gigi sorridendo.

E poi hanno spiegato: “Una volta non eravamo d’accordo sulle luci, una volta su altre cose”. E Mara Venier ha aggiunto: “Vabbè, sciocchezze!”. “Si sciocchezze, ci vogliamo bene!”.