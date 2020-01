0 Facebook Dramma a Frattaminore, uomo rientra a casa e trova la moglie senza vita impiccata Frattaminore 5 Gennaio 2020 18:31 Di redazione 1'

E’ accaduto nella tarda mattina di questa domenica a Frattaminore. Un uomo è rientrato a casa, in via Ugo Foscolo e ha trovato la moglie, 42 anni, senza vita. Il marito era uscito per andare a fare un giro e prendere un po’ di aria fresca, un saluto agli amici al bar e poi si sarebbe preparato per il pranzo in famiglia.

Purtroppo quando è rientrato ha trovato la moglie senza vita. Sembrerebbe che la donna fosse impiccata. Il marito ha chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che dovrà decidere se disporre l’autopsia sulla salma della vittima.

La donna oltre al marito, lascia il figlio di 10 anni. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.