Paura per Luca Zingaretti. L’attore, che interpreta il celebre ruolo del commissario Montalbano nell’omonima serie tv in onda su Rai 1, questa domenica mattina ha avuto un incidente a Roma, mentre era a bordo del suo motorino.

Si trovava a cavallo del suo scooter, un Kimko People quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è stato investito da un’automobile, una Nissan Note, guidata da un uomo di 61 anni. L’incidente è avvenuto in piazza Cola di Rienzo, nei pressi di via Ezio, nel quartiere Prati di Roma. Il conducente si è immediatamente fermato per soccorrere Zingaretti, che non avrebbe riportato gravi traumi.

L’attore, infatti, dopo essersi ripreso, ha chiamato un taxi ed è tornato a casa. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.