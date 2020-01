0 Facebook Vito Molaro, giovane attore morto di fibrosi cistica: il dolore degli amici Cronaca 2 Gennaio 2020 20:25 Di redazione 2'

In uno dei suoi ultimi messaggi pochi giorni prima che morisse, Vito Molaro aveva detto di voler ancora combattere, ma purtroppo è morto all’età di 26 anni. E chi lo conosceva ricorda bene questa sua tenacia, la forza dimostrata nei tanti anni in cui ha dovuto imparare a convivere con la fibrosi cistica.

Fino a qualche giorno fa ci aveva creduto, ma una brutta crisi respiratoria se l’è portato via per sempre, spegnendo quel sorriso che oggi tutti ricordano con grande dolore. Vito amava recitare, era un attore che stava cominciando a godere dei primi successi. Aveva recitato in Un Posto al Sole e in Troppo Napoletano, ma davanti a sé aveva ancora una lunga carriera da vivere. Purtroppo ad attenderlo c’era un triste destino e oggi chi voleva bene a Vito, non riesce a credere a questa tremenda scomparsa.

Tantissimi i messaggi di dolore che stanno circolando sui social. Ognuno ha un pensiero, un ricordo per Vito. “Non ci sei più caro amico mio Vito Molaro vedendo ieri nel tuo post ci hai rassicuranti che era tutto ok ma invece oggi la tua notizia che non ci sei più….“, questo il messaggio di un amico che sperava in una completa guarigione. E ancora: “Morire così a 26 anni…“.

C’è, poi, chi condivide un lungo ricordo:

“Qui eravamo felici insieme allo Juventus Stadium a Torino alla Partita del cuore …

La nostra Partita del cuore e’ quella che ci ha tenuti uniti per venti anni … da quella sera che ti trovai sotto casa mia per caso … eri piccolino avevi 9 anni … ma il tuo cuore era gia’ piu’ grande di te … quella rosa blu che mi regalasti non l’ ho mai dimenticata

e’ stata la piu’ bella e preziosa della mia vita …

Sei sempre stato pieno di vita e di entusiasmo eri sempre positivo e orientato al successo … sempre sorridente , sempre entusiasta …

La notizia che non avrei Mai voluto sapere … il post che non avrei voluto mai scrivere …

Addio amico del mio cuore siamo legati da un bene unico sincero e leale non ti dimenticherò’ mai“.