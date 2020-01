0 Facebook Lutto nel Napoletano, muore il giovane attore Vito Molaro Cronaca 2 Gennaio 2020 13:03 Di redazione 3'

Si è spento nella notte di Capodanno, dopo aver trascorso alcuni giorni in terapia intensiva. Vito Molaro, giovane attore con diverse esperienze, è morto a causa di una fibrosi cistica. Le sue condizioni si erano aggravate, finché una crisi respiratoria non se l’è portato via.

Il ragazzo combatteva praticamente da sempre contro questo brutto male, che aveva provato a sconfiggere con ogni mezzo. E la recitazione per lui era stata come una terapia. Originario di Tufino, viveva a Nola, in provincia di Napoli. Aveva recitato in Un posto al sole, in Troppo Napoletano e partecipato a diversi video clip. Una carriera che cominciava a dargli le prime soddisfazioni.

Proprio qualche giorno prima che le sue condizioni si aggravassero aveva deciso di condividere la sua storia professionale con un lungo messaggio sui social:

“Vorrei raccontare la mia passione iniziata nel teatro amatoriale della Associazione Mela per poi finire in qualche cinema. Ho partecipato anche alle riprese dell’videoclip di Pasquale Palma ex di “Made in Sud” dal titolo “Tutto Apposto” Non smetterò mai di ringraziare la soap opera di Rai3 “Un posto al Sole” “Troppo Napoletano”, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” di Nancy Coppola e Francesco Testi. Nel 2015 sono stato chiamato a Storie Vere su RAI1 come Testimonial di una patologia molto diffusa tra i giovani e bambini (la fibrosi cistica ndr). Per Ora parliamo del cortometraggio Reciprocitas vittima e carnefice, cosa lega le due parti. Il cortometraggio racconta una storia di bullismo semplice, però dal punto di vista del bullo. Vengono mostrati i suoi tormenti, paure e mancanze che si ripercuotono inevitabilmente sulle sue scelte. Seppur quest’ultime sbagliate, egli cerca di autoconvincersi che sia l’unico modo per essere accettato dalla società. Mi auguro di percorrere ancora per molto questa salita dell’attore che mi ispira molto, anche se dietro c’è un gran e duro lavoro, ma il consiglio che do ai giovani che come me sognavo di fare questo lavoro di non smettere mai di sognare e provarci, sempre“.

Si era augurato di poter continuare a fare l’attore ancora per molto tempo, ma purtroppo la malattia con cui conviveva da tempo, se l’è portato via. Poco prima di andarsene aveva pubblicato un messaggio su Facebook con una sua foto: “Il leone è ferito ma non è morto. Auguri ii a tutti di un buon 2020. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre“, post che ha ricevuto moltissimi commenti di dolore dopo che la notizia della morte di Vito si è diffusa.