Un odore fortissimo. Una puzza fastidiosa e nauseabonda. Ma sopratutto il colore: rosso sangue. Ecco le caratteristiche che ieri ha assunto il mare a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli. Il video è stato girato e pubblicato sui social da un cittadino.

L’area interessata si trova nei pressi dell’ex depuratore di via Boccaperti. Nella zona dove è attivo un impianto di sollevamento di acque nere è possibile accedere da vicoletto Municipio. Ancora non è chiaro il motivo del fenomeno,

L’unica certezza è la presenza, vicina alla parte nella quale le acque erano tinte di rosso, dell’ex area industriale della Corradini. A pochi metri dalla costa, più a largo in mezzo al mare, un peschereccio era a pochi metri dal ‘mar rosso‘. Di San Giovanni, però.