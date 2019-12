0 Facebook Napoli da record. La città nella top 20 delle mete più gettonate al mondo per Capodanno La città partenopea è seconda solo a Milano in Italia Curiosità 27 Dicembre 2019 11:22 Di redazione 2'

Trascorrere il Capodanno a Napoli è uno dei sogni di questo 2019 che sta per concludersi. E non lo è soltanto per i napoletani, ma per i viaggiatori che l’hanno inserita nella top 20 delle mete più ambite per trascorrere l’ultimo dell’anno.

La statistica che vede la città trionfare è stata resa nota da Jetcost.it, portsle specializzato, che ha monitorato le ricerche di aerei per il periodo compreso tra il 27 dicembre ed il 2 gennaio. Un record assoluto per Napoli che, già dall’8 dicembre scorso è costantemente invasa da turisti.

“Jetcost – hanno fatto sapere – analizza regolarmente le ricerche che vengono effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. L’analisi dei risultati per il periodo di Capodanno indica che, oltre le capitali e le grandi città dei principali paesi europei, le destinazioni che occupano le migliori posizioni di gradimento in Italia sono Milano al primo posto, poi Napoli e a una notevole distanza di clic Catania, Roma, Palermo, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme”.

Secondi solo a Milano, dunque, almeno stando alle richieste di chi dedice di trascorrere la fine dell’anno nel Bel Paese.

