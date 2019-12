0 Facebook Fuga romantica per Barbara D’Urso? La conduttrice vola a Dubai per Capodanno Spettacolo 30 Dicembre 2019 16:32 Di redazione 2'

Barbara D’Urso ha preso coraggio ed è riuscita a prendere un altro volo. La conduttrice napoletana non ha mai fatto mistero della sua più grande paura, quella di volare. E’ una sorta di tallone d’Achille con cui si trova a dover combattere quotidianamente.

Ma anche quest’anno è riuscita a sconfiggere la sua paura e ha preso un volo per Dubai, dove trascorrerà il Capodanno. Una vacanza che potrebbe essere una fuga romantica proprio con il suo presunto fidanzato. Lasciati da parte i numerosi impegni lavorativo, la D’Urso conduce ben tre programmi su canale 5, di cui uno quotidiano, ha scelto di qualche giorno di relax in un posto lontano.

E chiaramente, come fa spesso, ha condiviso questa sua esperienza sui social, scrivendo: “Sono diventata coraggiosa. Lo so, è incredibile, ma sto prendendo un altro aereo. Sfidare sempre le proprie paure per vincerle… o quasi”. Dopo che la conduttrice ha comunicato ai suoi followers di essere partita per Dubai, la domanda di molti fan è stata praticamente spontanea.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI FILIPPO NARDI

Con chi sarà partita Barbara? Si domandano in molti. Curiosità lecita, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Filippo Nardi, presunto fidanzato, che ha detto di essere innamorato di Barbara e di voler andare a convivere con lei. Difficile dire in compagnia di chi sia, la D’Urso quando vuole sa essere molto riservata.