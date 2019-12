0 Facebook Nuova Cucina Organizzata chiude i battenti, l’intervento di Peppe Pagano Cronaca 28 Dicembre 2019 12:51 Di redazione 2'

Peppe Pagano spiega in lacrime per quale motivo la cooperativa NCO non dovrebbe “morire”. Dopo l’annuncio di Nuova Cucina Organizzata, che dal prossimo anno chiuderà i battenti assieme a tutte le attività della cooperativa Agropoli, in tanti si stanno mobilitando affinché una realtà così positiva continui a esistere. Si tratta di un laboratorio permanente che gestisce un ristorante in cui si cucinano tutti i prodotti provenienti da terreni confiscati alla camorra.

Ma è molto di più di un ristorante, rappresenta un simbolo della lotta alla camorra, in un territorio come Casal di Principe, dove padroneggiano le infiltrazioni criminali. Peppe Pagano, insegnante e noto attivista che si batte contro il controllo che la criminalità organizzata ha sul territorio campano, è stato protagonista di un sentito intervento durante un incontro in cui si dibatteva sulla importanza di cooperative come la NCO.

“Come si fa a spiegare a un presidente di Regione che in questo territorio non c’è bisogno di costruire una strada o ricostruire un palazzo ma, bisogna ricreare la voglia di un popolo di riprendersi la dignità?“, questo il pensiero che Pagano ha voluto condividere con la platea intervenuta all’incontro.

Il video integrale dell’intervento di Peppe Pagano