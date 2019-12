0 Facebook Pozzuoli, bimbo si sente male in casa: salvato dai medici de La Schiana Il ringraziamento del papà del bimbo di 18 mesi Area Flegrea 28 Dicembre 2019 12:52 Di redazione 2'

Ha voluto ringraziare i medici dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per aver salvato la vita al suo bambino. Così Gennaro Bisci, noto ristoratore puteolano conosciuto col nome di “Tarantino” ha affidato a Pozzuoli21 parole di stima per i medici del nosocomio della provinca di Napoli.

“Ci accingevamo a pranzare a casa di mio fratello, nella zona di Reginelle quando a un tratto, con la coda dell’occhio, io e mia moglie Rita notiamo che Antonio (il figlio di 18 mesi, ndr) si è irrigidito nel passeggino, respira a fatica, è quasi del tutto immobile. Aveva la febbre da un paio di giorni” ha spiegato.

In un attimo i genitori si sono precipitati in auto per correre al pronto soccorso. “Antonio entra al pronto soccorso in codice rosso, è fortemente disidratato e sta perdendo conoscenza. Aveva contratto il rotavirus: vedo precipitarsi su di lui tantissimi medici e paramedici, veri e propri angeli in camice che in un baleno gli fanno tutti gli esami del caso e lo portano in Pediatria”.

Momenti concitati e di grande spavento per i gentori del piccolo che per fortuna ora sta bene. “Adesso – aggiunge – Antonio è fuori pericolo: oggi, dopo tre giorni di ricovero e cure specifiche, dovrebbe essere dimesso. E io voglio ringraziare tutto il personale dell’ospedale per avermelo salvato. Dal primario del reparto con tutto il suo staff, così come tutti i dottori e gli infermieri del pronto soccorso, fino agli uomini della sicurezza. Fantastici. Indimenticabile soprattutto la dottoressa Pluvio, che ci ha colpito per la sua scrupolosità e per esserci stata particolarmente vicina in quei momenti drammatici”.

