0 Facebook Imprenditore regala metà dell’azienda ai dipendenti per Natale, il regalo sotto l’albero Cronaca 28 Dicembre 2019 07:58 Di redazione 2'

Regalo di Natale da sogno per i dipendenti di una nota azienda lombarda. Il proprietario ha deciso di far trovare sotto l’albero il 49% dell’azienda. Si tratta di Giorgio Bona, titolare della Simmy di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, società tessile che collabora con importanti marchi, come Ralph Lauren.

L’imprenditore ha deciso di cedere il 49% delle azioni a sei dipendenti e per fare loro questo regalo, li ha portati a cena in un elegante ristorante di Milano. Bona appena arrivato, ha fatto questa straordinaria sorpresa, lasciando tutti a bocca aperta. Per farlo ha scelto l’anniversario di cinquant’anni dell’azienda. La notizia è stata riportata dal giornale locale Bresciasettegiorni. Il titolare lavora nell’azienda da quando aveva 28 anni e oggi ha scelto di dividere le sue ricchezze. L’azienda, infatti, nel 2019 ha fatturato 8,5 milioni di euro, per cui il 49% donato, non è poco.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, ricevendo molti commenti positivi. Sembrerebbe, inoltre, che in futuro Bona potrebbe decidere di cedere completamente l’azienda, non si sa quale sia il motivo, ma sicuramente si tratta di un regalo più che gradito.