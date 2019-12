0 Facebook Follia in provincia, vende smartphone rotto a un amico e dopo lo uccide Cronaca 28 Dicembre 2019 08:14 Di redazione 1'

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nella mattinata di venerdì in via Mochi con profonde ferite alla testa. I carabinieri della compagnia locale nella serata hanno identificato e fermato il presunto assassino, ricostruendo cosa sarebbe accaduto.

Si tratterebbe di una lite per futili motivi finita male. La vittima, un 22enne originario della Guinea, aveva acquistato un cellulare da un amico. Quando si è accorto che non funzionava, si è recato immediatamente a casa sua per chiedere spiegazioni. In quel momento l’uomo, 30 anni originario della Liberia, l’avrebbe colpito più volte alla testa con una pietra, fracassandogli il cranio.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per accertare l’esatte cause della morte. I militari sono riusciti a risalire al presunto responsabile, ascoltando diverse testimonianze.