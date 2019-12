0 Facebook Luana La Rosa su Facebook: “Ho combattuto contro i leoni” Spettacolo 27 Dicembre 2019 21:44 Di redazione 2'

Luana La Rosa, ex moglie del cantante Tony Colombo, ha affidato a Facebook un post a metà tra lo sfogo e la riflessione. Il 2019 è certamente stato un anno complesso per la donna che si è molto avvicinata alla fede. Inoltre, come noto, dicembre è per tutti mese di bilanci.

“Mi sono imbattuta nelle tempeste ..ho combattuto contro i leoni … ho attraversato il fuoco .. ma sono ancora qui a mandare avanti ciò che mi appartiene , la mia famiglia !” ha esordito nel post che ha collezionato migliaia e migliaia di like e commenti.

“Cos’è la famiglia ? – ha proseguito – Ormai il simbolo della famiglia (mamma ,papà e figli) quasi nn esiste più .. oggi le generazioni dei nostri figli e quelle dei loro figli saranno simboleggiate dalle cosiddette “famiglie allargate” ahimè e’ una triste ma reale realtà ma nn mi stancherò mai di gridare ”forte“ rafforzate le mura di casa vostra nelle avversità e fate scorta d’amore nella quiete , perché il regalo più bello che potreste fare ai vostri figli e’ l’esempio ! Dio ci benedica tutti cari amici miei ❤️”.

