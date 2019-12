0 Facebook Barbara D’urso, il personaggio tv più significativo dell’ultimo decennio: “E’ assurdo” Spettacolo 28 Dicembre 2019 08:36 Di redazione 2'

Barbara D’Urso ha vinto il sondaggio del Corriere della Sera sui venticinque volti noti della tv italiana. La conduttrice napoletana con il 47,8% dei voti ha superato anche Lilli Gruber, diventando il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio.

Un riconoscimento molto importante, che chiaramente ha riempito di gioia la conduttrice. “E’ assurdo, incredibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti. Sono onoratissima del risultato. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po’“. La D’Urso, certa del suo successo, non ha nessuna intenzione di andare in pensione.

E’ riuscita a superare anche Maria De Filippi, regina degli ascolti Mediaset. Al secondo posto, invece, si è classificata Lilli Gruber, che superata dalla D’Urso, ha commentato: “La stimo molto. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello“. Parole che potrebbero celare un po’ di rammarico. Intanto, i molti fan di Barbara si stanno complimentando con lei per questo straordinario successo.