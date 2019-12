0 Facebook Danilo Barletta muore a 20 anni in un incidente, il cordoglio dei fratelli Cronaca 28 Dicembre 2019 08:56 Di redazione 2'

Nessuno riesce ancora a crederci. La morte di Danilo Barletta, giovane 20enne di Melito trasferito a Milano, deceduto in un brutto incidente stradale, ha sconvolto l’intera comunità. Era rimasto ferito in un grave incidente e dopo giorni di agonia, è arrivata la tremenda notizia.

Era giovane e aveva tutta la vita davanti, chiunque lo conoscesse lo ricorda come un ragazzo pieno di vita, sensibile e molto legato alla sua famiglia, nonostante si fosse trasferito a Milano per motivi di lavoro. E alla famiglia va il pensiero delle tante persone che in queste ore stanno scrivendo messaggi di cordoglio. “È inaccettabile, è inconcepibile, 20 anni sono troppo pochi, da una vita migliore a miglior vita, forse qualcosa è andato storto, ma io voglio ricordarti sorridente come sempre e pensare che il non vederci è solo perché stai in un altro paese. Veglierai sulla tua famiglia”.

Ai tanti messaggi se ne aggiunge uno, probabilmente il più doloroso, quello dei fratelli di Danilo, che dalla pagina Facebook dell’attività di famiglia, hanno scritto: “Mi mancherai cucciolo mio mamma mj e comm s fa ti amiamo tanto tanto ti prego dai la forza a noi specialmente a mamma e babbo“, frase che accompagna un video di alcune foto di Danilo. Tantissimi i commenti e le parole di condoglianze sotto questo post.