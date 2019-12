0 Facebook Barbara D’Urso da bimba, la foto su Instagram manda in delirio i fan Spettacolo 27 Dicembre 2019 11:05 Di redazione 1'

Barbara D’Urso quest’anno ha pensato di omaggiare i fan in modo diverso. In occasione delle festività natalizie, infatti, la conduttrice napoletana ha utilizzato Instagram per pubblicare una foto assolutamente privata che la ritrae da bambina insieme ai fratelli Daniela ed Alessandro.

La piccola Carmela che nella foto è la bimba con il caschetto e il maglioncino azzurro, è stata subito riconosciuta dai fan graze al sorriso praticamente inconfondibile. Insomma, anche piccola e mora, gli attentissimi follower non hanno sbagliato un colpo: quel sorriso può essere soltanto il suo.

Nella caption del post la D’Urso scrive semplicemente “Ora come allora: insieme!!! 😍😍😍” lasciando intendere di aver trascorso le festività natalizie in famiglia proprio come facevano un tempo, quando si era piccoli e si viveva tutti insieme.

