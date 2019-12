0 Facebook Capodanno a Napoli, Piazza del Plebiscito con Stefano Bollani, Daniele Slivestri e Livio Cori Nel 2016 proprio Stefano Bollani ha dedicato un intero album alla città "Napoli trip" Cultura 18 Dicembre 2019 10:52 Di redazione 2'

Sarà un Capodanno di grande musica quello di quest’anno in Piazza del Plebiscito. Napoli, infatti, ha scelto di puntare su Stefano Bollani, musicista e cantante tra i più apprezzati all’estero. Altri due grandi nomi per la piazza più calda di Napoli: Daniele Silvestri e Livio Cori.

Proprio il 30 dicembre, Bollani riceverà la cittadinanza onoraria e dunque alla vigilia del concertone il primo cittadino Luigi de Magistris dovrà insignire il cantante del riconoscimento.

A questi si aggiungeranno altri artisti napoletani. “Alcuni hanno serate private, quindi stiamo pian piano chiudendo gli accordi» fanno sapere dall’organizzazione. Per quest’anno, dunque, Napoli pensa in grande e non si “accontenta” di soli artisti del territorio. Lo spettacolo, in diretta su Radio Kiss Kiss inizierà alle 21,30, con le esibizioni di Silvestri e Bollani, che si alterneranno sul palco fino a mezzanotte.

Bollani e l’amore per Napoli

Nel 2016 per l’etichetta Universal Classics, l’artista ha pubblicato un album definibile come un vero inno d’amore per la città “Napoli Trip”. Profondo conoscitore della musica napoletana, nel disco tante le canzoni ispirate a brani della tradizione.

