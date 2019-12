0 Facebook “Aiutateci a riportarlo a casa”, ore di apprensione per un giovane napoletano scomparso da tre giorni Cronaca 27 Dicembre 2019 12:46 Di redazione 1'

Sono ore di apprensione per la scomparsa di un giovane di Napoli, Luca Assante. Luca era ricoverato in una struttura ospedaliera della capitale ma, per ragioni ancora da chiarire, è riuscito a scappare. A darne notizia è il fratello di Luca, Alessio, che dopo aver sporto denuncia ha scritto un post su Facebook per ricevere aiuto.

Luca è affetto da bipolarismo e necessita di farmaci quotidianamente.

IL POST SU FACEBOOK

VI CHIEDO LA MASSIMA CONDIVISIONE !!!!

Lui è mio fratello Luca Assante , è fuggito da una struttura ospedaliera di Roma la Notte di Natale.

Il ragazzo è affetto da bipolarismo e necessita di assumere dei farmaci.

VI prego, chiunque lo vedesse Mi contatti su fb o contatti le forze dell’ordine .

Abbiamo già provveduto alla denuncia di scomparsa ed non vediamo l’ ora di riabbracciarlo.

Aiutateci a riportarlo a casa

