0 Facebook Gaia a Camilla, centinaia di persone ai funerali Le bare bianche sono uscite dalla chiesa sulle note di "A te" di Jovanotti Cronaca 27 Dicembre 2019 12:57 Di redazione 3'

Grande commozione ma anche tanta compostezza questa mattina ai funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due sedicenni travolte e uccise dall’auto guidata da Pietro Genovese nella notte fra sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre.

Una funzione molto partecipata, con centinaia di persone ad affollare l’interno ma anche l’esterno della chiesa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesu’ a Collina Fleming, quartiere dove le due giovani vivevano e verso cui si dirigevano la notte della tragedia. Tragedia costata gli arresti domiciliari a Pietro Genovese, il 20 enne accusato di duplice omicidio stradale e risultato positivo si test di droga ed alcool.

Una circostanza su cui anche don Gian Matteo Botto, nel corso della sua omelia, ha voluto far riferimento: “Magari quando sei sbronzo ti metti pure a guidare. In fondo pensiamo tutti di essere un po’ padreterni, superuomini, e poi non riusciamo a seguire le regole comuni. Non siamo forse tutti un po’ superbi? Oggi ci riscopriamo tutti un po’ palloni gonfiati“.

Parole rivolte anche ai tanti giovani amici delle vittime che fin dalle prime ore di questa mattina hanno affollato il sagrato in attesa dei funerali. Funerali conclusi da un lungo applauso che, insieme alle note della canzone “A Te” di Jovanotti, ha salutato l’uscita dei feretri dalla chiesa.

Al termine della funzione hanno preso la parola un’amica, la sorella di Camilla e la zia di Gaia. “Sedici anni sono troppo pochi per morire“, ha detto l’amica. Che ha poi aggiunto: “Non riesco a crederci. Bisogna vivere il dolore per capirlo. Restera’ un enorme vuoto dentro di me, una cicatrice che restera’ per sempre“.

La zia di Gaia ha invece affermato: “Camilla e Gaia non ci hanno lasciati. Sono nel vento, nel profumo dei fiori, la loro voce e’ nel canto degli uccelli. Hanno raggiunto i nostri avi e riposeranno con loro”. La sorella di Camilla ha detto: “si e’ persa una delle fondamenta della nostra famiglia. Eri la piccola di casa. Qualche giorno fa ci avevi chiesto quale era il senso della vita e non ti ho saputo rispondere. Ecco, adesso lo dico: il senso della vita sei tu“. Davanti al carro funebre, che si trova ancora di fronte alla chiesa, e’ svenuta una signora.

Un lungo applauso ha salutato la partenza delle bare bianche, con sopra delle corone di rose bianche dei genitori. Decine le corone di fiori arrivate nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia, dove si sono svolti i funerali.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook