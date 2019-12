0 Facebook Aversa, assalto con fucili al portavalori fuori dalla banca I due malviventi sono scappati col ricco bottino Cronaca 27 Dicembre 2019 12:19 Di redazione 1'

Attimi concitati e di paura pochi minuti fa sulla Variante di Aversa. Come riporta CasertaNews, almeno due banditi armati di fucile hanno preso d’assalto il furgone portavalori che s trovava all’esterno della filiale Unicredit per la consueta consegna dei contanti.

I due si sono fiondati addosso ai vigilantes puntando contro i fucili ed intimando di consegnare i sacchi di denato. Preso il bottino sono scappati a tutta velocità a bordo di un’auto già pronta per la fuga.

Sul posto è già intervenyta una pattuglia della polizia locale e sono state avviate le indagini per l’identificazione dei due criminali. Ancora non è stata resa nota la somma che i due sono riusciti a portare via.

Seguono aggiornamenti.

