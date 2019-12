0 Facebook La bella notizia del Natale, ritrovato vivo Antonio Parlato il ‘Babbo’ di Anacapri Il 63enne, conosciuto come il 'Babbo Natale' di Anacapri è stato trovato dopo 24 ore dalla scomparsa in un casolare Cronaca 26 Dicembre 2019 12:09 Di redazione 1'

Era scomparso il giorno della vigilia di Natale senza lasciare nessuna traccia. Per fortuna la vicenda relativa al 63enne Antonio Parlato è andata a buon fine. L’anziano, noto per essere il Babbo Natale di Anacapri è stato trovato vivo in un casolare dell’isola sito vicino la propria abitazione.

Le operazioni di ricerca e soccorso hanno visto la straordinaria partecipazione di tutta la comunità caprese. Nello specifico tutte le attività sono state coordinate e condotte dai carabinieri e la protezione civile, con il supporto delle istituzioni locali. La notizia è stata riportata da Il Mattino.

La grande sinergia ha permesso che le operazioni di ricerca potessero iniziare questa mattina presto e raggiungere lo scopo prefissato. L’intera isola di Capri è stata perlustrata e setacciata fino al felice ritrovamento. Utilizzati anche cani, droni e un elicottero. Ora Parlato è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni di salute non sono gravi.