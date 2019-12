0 Facebook Esplode bombola di gas, muore la seconda vittima: Biagio non ce l’ha fatta L'esplosione è avvenuta lo scorso venerdì in un'abitazione di Mondragone Cronaca 26 Dicembre 2019 11:49 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Biagio Consales, il 72enne coinvolto nell’esplosione della bombola di gas avvenuta in uno stabile di via Tessaglia a Mondragone (in provincia di Caserta). L’anziano è deceduto dopo sei giorni di ricovero presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

La vicenda è avvenuta lo scorso venerdì è già costò la vita a Michele Campoli. La casa nella quale è scoppiata la bombola era di quest’ultimo. Al momento della tragedia erano presenti nell’appartamento, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, sua moglie altri due parenti e una bambina.

La piccola è rimasta illesa mentre le altre persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni di salute non sono gravi.