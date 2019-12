0 Facebook Natale con rissa, il pranzo degenera: tre feriti e l’intervento dei carabinieri L'episodio a Camigliano in provincia di Caserta Cronaca 26 Dicembre 2019 12:22 Di redazione 1'

Un pranzo di Natale con i botti, non in senso positivo. A Camigliano, in provincia di Caserta, il consueto appuntamento culinario da gustare in famiglia è terminato in rissa. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

All’interno di un’abitazione della località casertana il fatidico pranzo è finito nel peggiore dei modi. Urla, minacce e infine il violento litigio. Addirittura, secondo il quotidiano online, la lite è degenerata in rissa con calci e pugni tra i commensali.

Tre di questi ultimi sono rimasti feriti lievemente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicarlo. Arrivati anche i carabinieri della compagnia di Capua che hanno riportato la situazione alla normalità dopo aver effettuato i normali rilievi del caso.