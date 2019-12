0 Facebook Paura a Capri per la scomparsa di Antonio Parlato, uscito di casa alla Vigilia: non è più rientrato Cronaca 25 Dicembre 2019 21:45 Di redazione 2'

Non si hanno più sue notizie da ieri sera. Antonio Parlato, 63 anni, è scomparso dalla sua abitazione il giorno della Vigilia di Natale a Capri, nella zona della Grotta Azzurra. Secondo quanto riportato da Capri Press, i familiari nella giornata di oggi hanno sporto denuncia ai carabinieri della caserma locale e chiunque sappia qualcosa può rivolgersi a loro per fornire informazioni utili a ritrovare Antonio.

Era uscito, come faceva ad ogni Vigilia di Natale, travestito da Babbo Natale per fare un giro di case di alcuni amici e scambiarsi con loro gli auguri. Poi era rientrato a casa, dove si era cambiato per uscire nuovamente. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Erano all’incirca le 22.00, è uscito senza cellulare e portafogli, era vestito con un pantalone e una giacca blu. Apprensione tra gli abitanti di Capri per le sorti di Antonio. Da ieri sera i parenti lo stanno cercando senza sosta, ma purtroppo non sono riusciti a trovarlo ancora.

Tanti capresi si sono recati dai carabinieri per dare una mano nelle ricerche. La zona maggiormente setacciata è quella della Grotta Azzurra, dove Antonio abitava. Il timore è che possa essere caduto in mare.