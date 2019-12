0 Facebook Miracolo del Natale, si risveglia dal coma, si gira verso la moglie e dice: “Ciao amore” News 25 Dicembre 2019 20:19 Di redazione 2'

Si è svegliato dal coma e ha salutato la moglie. Una storia a lieto fine che arriva proprio il giorno prima della Vigilia di Natale. Andrea Grilli, runner che era rimasto in coma a seguito di una caduta durante un allenamento, nel bergamasco a Resegone, si è finalmente risvegliato.

A raccontare la vicenda è stato l’Asd Falchi di Lecco, che con un post su Facebook ha comunicato la lieta notizia. Nel messaggio è stata raccontata tutta la vicenda, dall’incidente di Andrea, fino al coma e al momento in cui ha riaperto gli occhi. Si legge: “Parte da casa alle ore 6. È da solo. Seguendo il Sentiero n.1, raggiunge la vetta intorno alle ore 8 e incomincia a scendere“. Dopo la caduta, per fortuna è stato trovato da un altro escursionista: “Viene ritrovato grazie ad un altro escursionista scivolato nella stessa zona“.

Andrea era in ipotermia, riportava diverse fratture e contusioni e aveva i polmoni collassati. Trasportato immediatamente in elicottero all’ospedale di Bergamo, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Nessuno ha mai abbandonato la speranza, ogni giorno c’era un minimo progresso: “Ogni giorno c’è un impercettibile progresso: piccole reazioni alle voci esterne, gli occhi che si aprono, il ritmo del respiro che accelera, la mano che stringe debolmente quella della persona che gli parla“.

Lunedì 23, poi, finalmente si è svegliato: “È pomeriggio, è l’orario delle visite per Andrea, la sua amata moglie Ramona gli parla come sempre e Andrea ha la reazione decisiva che tutti aspettavamo. Apre gli occhi, con una nuova luce che finalmente li inonda. Apre la bocca e pronuncia le parole più belle: Ciao Amore!“. La notizia del risveglio di Andrea Grilli si è diffusa velocemente, rallegrando tutti gli amici e i colleghi che lo conoscono. Nel messaggio c’è poi un ringraziamento ad Andrea: “Grazie Andrea per averci fatto sentire tutti come fratelli, uniti nella speranza, fiduciosi nella preghiera, ognuno a suo modo“.

