Meteo, prima gelo e raffiche di vento poi Natale col sole Il vento passerà già in serata per lasciare spazio al sole Meteo 22 Dicembre 2019

Il maltempo che sta flagellando la Campania in queste ore non lascia sperar bene. Eppure piogge e vento forte, andranno a scomparire lentamente tra questa sera e domani mattina per dare inizio alle festività con un bel sole e temperature non bassissime.

Il miglioramento già a partire da domani, 23 dicembre, quando la forza dei venti passerà da “molto forte” a “moderata” e con poche nuvole e piogge solo su settori intorni.

Dal 24, giorno della Vigilia di Natale, il sole prenderà finalmente sopravvento riportando la situazione alla normalità. Temperature più miti e venti assolutamente deboli, consentiranno di trascorrere piacevolmente la giornata prenatalizia.

Stessa situazione meteo anche nel giorno di Natale e a Santo Stefano. Tre giornate, dunque, da poter godere appieno anche per una passeggiata all’aria aperta.

