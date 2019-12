0 Facebook Naike Rivelli contro Sanremo: “Un magna magna dei protetti della De Filippi” Spettacolo 22 Dicembre 2019 14:54 Di redazione 4'

Provocatrice per stile, Naike Rivelli ha pubblicato questa mattina un lungo post su Instagram in tema Sanremo accompagnato da una foto che lascia molto poco all’immaginazione.

“Bonjour! Si avvicina il Festival della Musica 🎢 Italiana 😱πŸ€ͺ🀣 Il grande Covo dei Raccomandati, dei protetti della Defilippi, del mangia mangia politico.. πŸ’°πŸ’°πŸ’°Riparte in quarta la Guerra tra le Calippocratiche del momento per chi scenderΓ mezza nuda dalla scalinata delle farfalline fru fru πŸ¦‹πŸ˜±πŸ€£β€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ¦‹πŸ¦‹πŸ¦‹ Vinceranno lo scettro della co-conduzione, le piΓΉ protette, quelle col Calippo piΓΉ importante.. πŸ’ͺ🏻πŸ’ͺπŸ»πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌHo Saputo che quest’anno ci saranno GRANDISSIMI OSPITI.. πŸ‘πŸΌπŸ’ͺπŸ»πŸ‘πŸΌπŸŽΆπŸ‘πŸΌπŸŽΆπŸ’ͺπŸ»πŸ’°πŸ’ƒπŸ»pare che dopo essersi accalappiata Cannes e Venezia, forse la Ferragni, sbarcherΓ anche a San Remo.. πŸ΅πŸ™ˆπŸ™‰πŸ™ŠπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ˜±πŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈ purtroppo senza Influencer i Festival non vanno piΓΉ di moda, πŸ˜±πŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ™‰πŸ™ŠπŸ™ˆ neanche quelli pilotati ‼️‼️ Peccato che Chiara non ha scelto di venire al gala del Telethon, avrebbe avuto un grande guadagno…πŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈ ma meno glamoroso sicuramente..πŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆ πŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈπŸ€·πŸ»β€β™€οΈ. Ho sentito che forse ci saranno anche Albano e Romina Power.. no comment- non voglio sparare alla croce rossa – 🚨🚨🚨🚨detto questo mi mordo la lingua e mi sto zitta. Su San Remo potrei scrivere un Odissea, ma la veritΓ Γ¨ che mi cago in mano e ho paura per la mia incolumitΓ …

Negli ultimi anni ho ricevuto un sacco di minacce dagli alti poteri che un tempo frequentavo per lavoro, dicendomi di stare attenta a quello che dico. AIUTO! CHE PAURA!!!”.

Un post in cui la figlia di Ornella Muti si scaglia contro il Festival e contro quello che, a suo parere, sarebbe qualcosa di completamente pilotato. E’ anche vero che la Rivelli ha abituato il pubblico alla sua irriverenza e dunque quanto scritto segue un filone preciso. Al termine dello sfogo si scaglia anche contro i giornalisti, come spesse volte accaduto anche in politica in questo 2019, chiedendosi chi mai avrebbe avuto il coraggio di pubblicare quanto scritto.

