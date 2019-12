0 Facebook San Giorgio, è polemica contro il Sindaco per la luminaria ‘leghista’ dedicata a Massimo Troisi Molti cittadini si sono indignati contro il primo cittadino Giorgio Zinno Cronaca 19 Dicembre 2019 11:56 Di Andrea Aversa 2'

L’installazione delle luminarie dedicate a Massimo Troisi e che hanno acceso il Natale di San Giorgio a Cremano, sono diventate protagoniste di una feroce polemica. Tra le frasi pronunciate dall’attore, una in particolare ha scatenato la rabbia di molti cittadini della cittadina vesuviana in provincia di Napoli.

“Io non sono napoletano ma di San Giorgio a Cremano“, queste le luminarie incriminate. Il Sindaco Giorgio Zinno è stato contestato da diversi cittadini per questa iniziativa. “Noi siamo orgogliosamente napoletani ma anche di San Giorgio, non abbiamo bisogno di questa propaganda“. Questa una delle tante segnalazioni giunte alla nostra redazione.

Intanto i social sono impazziti. Un gruppo di cittadini ha anche organizzato anche una manifestazione per oggi nel tardo pomeriggio. L’appuntamento è per le 18:30 presso piazza Municipio, dove c’è la sede del Comune di San Giorgio.

Anche Gianni Simioli ha pubblicato su Facebook un post ‘contro’ il Primo cittadino: “A San Giorgio a Cremano sono diventati leghisti? Non sono Napoletano sono di San Giorgio a Cremano. Non ci sono giustificazioni. Non venite quindi a dirmi che Massimo Troisi, che l’avrà anche pronunciata, abbia mai pensato di farne una luminaria di Natale. Caro Sindaco. senza polemica, ma non era meglio “illuminare” le sue straordinarie e lungimiranti idee sulla lega?“.