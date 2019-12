0 Facebook Venezia, si ferma per assistere la vittima di un incidente ma lo uccide per sbaglio La vittima è un automobilista di 35 anni. La sua vita stroncata da un mezzo pesante Cronaca 19 Dicembre 2019 12:35 Di redazione 1'

Una tragedia grottesca è avvenuta a Venezia dove un automobilista di 35 anni è sopravvissuto a un brutto incidente prima di restare ucciso da chi lo aveva soccorso. La vittima aveva sbandato finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Il conducente di un mezzo pesante, che aveva assistito al sinistro, si è immediatamente fermato per soccorrerlo e sincerarsi delle sue condizioni di salute. Una volta verificato che il 35enne non fosse in pericolo di vita, il soccorritore è ripartito.

Purtroppo non si è reso conto che il 35enne fosse molto vicino al tir, così lo ha investito uccidendolo. Il dramma è accaduto ad Eraclea in provincia della città veneta. Immediato l’arrivo sul posto del 118, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.