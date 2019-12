0 Facebook Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo di nuovo assieme in TV, ospiti di Mara Venier Spettacolo 19 Dicembre 2019 17:52 Di redazione 1'

I due artisti napoletani saranno di nuovo a braccetto in TV. E’ questa l’anticipazione che rallegra i tanti fan dei due cantanti. Mara Venier ha scelto di invitare Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo assieme nella prossima puntata di Domenica In.

Dopo la pace ritrovata e il duetto interpretato da D’Angelo e D’Alessio durante l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, i due artisti saranno di nuovo in televisione assieme. Probabile che la Venier abbia deciso di celebrare quest’amicizia “rinata”. Intanto, i fan dei due cantanti non vedono l’ora di vederli nuovamente in televisione, con la speranza che regalino un’altra esibizione, magari di un altra storica canzone della musica napoletana.

Secondo le anticipazioni della puntata di Domenica In, pare che Gigi e Nino saranno protagonisti di una lunga intervista e poi canteranno alcune delle loro canzoni più famosi. Con molta probabilità parleranno del loro litigio passato, stringendosi nuovamente la mano, dimostrando che qualsiasi dissapore è ormai lasciato alle spalle.