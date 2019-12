0 Facebook Barbara D’Urso ha un fidanzato? La conduttrice parla sui social ma non risponde Spettacolo 19 Dicembre 2019 17:14 Di redazione 2'

Negli ultimi giorni sta impazzando un nuovo gossip su Barbara D’Urso che riguarda un suo presunto fidanzato. Si tratterebbe di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello, che in una recente intervista ha fatto intendere di essere innamorato della conduttrice napoletana e di voler convivere con lei.

Sebbene il rumors su questa coppia sia nato dopo l’estate, è soltanto adesso che Nardi ha parlato in modo così diretto della sua relazione con la D’Urso. Le sue dichiarazioni non lascerebbero spazio ad altre interpretazioni, la conduttrice e Filippo pare che siano una coppia. Dopo l’intervista, in tanti si aspettavano una risposta della regina di Mediaset, che è sempre molto attiva sui social.

Ma fino ad oggi Barbara ha preferito il silenzio, o meglio ha continuato a condividere post sul suo profilo Instagram, ma non ha parlato né di Filippo e né di quest’ultimo gossip. Silenzio assenso? La conduttrice potrebbe aver preferito non sbilanciarsi perché vuole tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Se così fosse, dunque, vorrebbe dire che non ha gradito l’intervista di Filippo. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, finché la coppia non sceglierà di uscire allo scoperto, è difficile sapere cosa realmente ci sia tra i due. Intanto, mentre il gossip impazza, la D’Urso ha preferito condividere un post natalizio, divertendosi a giocare con i suoi followers.

